Зэки, наркоманы и тактика инфильтрации: комбат Назаренко о штурмах россиян

Российские захватчики изменили подход к штурмовым операциям и массово бросают в бой плохо обученную пехоту по конвейерному принципу. Об особенностях вражеских штурмов в эфире 24 Канала рассказал командир 4-го батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" майор Владимир Назаренко.

Военный отметил, что противник действует одинаково вдоль всей линии соприкосновения, пытаясь проникать через украинские позиции небольшими силами в условиях отсутствия растительности.

Тактика мелких групп и значение минирования

По словам майора, оккупанты прекратили массированные пехотные атаки в лоб и перешли к действиям небольшими отрядами.

Сейчас мы понимаем, что основная тактика противника, несмотря на то, что зелени уже нет, заключается в инфильтрации мелкими штурмовыми группами – по одному, по два, по три – с попытками продвигаться по протоптанным тропинкам, точнее, вдоль каждой посадки, вдоль каждой улочки, вдоль каждого дома,

– пояснил командир батальона.

Он подчеркнул, что именно дистанционное минирование на маршрутах движения врага позволяет останавливать россиян еще в так называемой килл-зоне, чтобы уберечь украинских пехотинцев от прямого контакта.

Уже не пушечное, а дронное "мясо"

Комментируя заявления российской пропаганды о якобы улучшении обеспечения оккупационных войск, Назаренко отметил, что передовые подразделения захватчиков крайне неоднородны.

В большинстве случаев враг использует в качестве инфильтрационных групп низкокачественный контингент из быстро набранных заключенных, преступников, наркоманов и бездомных, которым обещают какие-то небывалые выплаты. Фактически их готовят 2–3 недели и отправляют без особого снаряжения, потому что нет смысла тратиться. Поэтому говорить о каком-то особом снаряжении этого одноразового, уже не пушечного мяса, а дронного мяса не приходится,

– подчеркнул майор.

Военный добавил, что живая сила для командования армии РФ остается самым дешевым ресурсом, который отправляют на передовую буквально конвейером.

Как враг адаптируется и применяет УАБы?

В то же время командир предостерег от недооценки захватчиков, поскольку Россия обладает значительным мобилизационным и техническим потенциалом и копирует успешный опыт ВСУ.

Противник так или иначе будет адаптироваться и во многом копирует опыт Сил обороны в применении дронных технологий, пытаясь масштабировать это. У противника сохраняется преимущество в артиллерии и в таком вооружении, как УАБы и ФАБы различной мощности,

– отметил Назаренко.

Он подытожил, что если в 2022 году россияне действовали артиллерийским огненным валом, то сейчас здание за зданием разрушают посадки и населенные пункты тяжелыми авиабомбами, выдавая собственные разрушения и желания за реальные успехи.

Также военный призвал присоединиться к сбору средств на управляемые модули минирования для бригады "Рубеж".

Владимир Назаренко, командир батальона "Сила свободы" 4-й бригады "Рубеж" / Скриншот из видео