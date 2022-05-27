Оккупанты планируют использовать новейшие "Терминаторы" на Лиманском направлении

Главной целью противника является окружение украинских защитников в районе Лисичанска и Северодонецка. Они опрокидывают туда живую силу и вооружение.

Об этом на прессбрифинге 27 мая сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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Он рассказал, что на Лиманском направлении украинские защитники противодействуют попыткам противника вытеснить их из северо-западной и юго-восточной части Лимана и развить наступление на Славянск.

"Чтобы нарастить общевойсковые возможности российской группировки, прогнозируем применение оккупантами из состава 90 танковой дивизии боевых машин поддержки танков под названием "Терминатор", - отметил Мотузяник.

Что известно о "Терминаторе"

Ранее о опрокидывании этого вооружения сообщила британская разведка. "Терминатор" – это боевая машина поддержки танков, у которой только одна оперативная российская рота. Однако в разведке считают, что даже 10 машин не будут влиять на всю борьбу.

Ситуация на других участках столкновения

На Северодонецком направлении украинские защитники отбивают атаки кафиров на следующих направлениях:

Щедрищевое;

Осколоновка;

Боровское;

Нижнее и Тошковка.

В Бахмутском направлении украинские войска находятся под огнем вражеской артиллерии и ударами авиации. Они сдерживают наступательные действия захватчиков в районе Камышевахи.

Также украинская армия отражает наступление противника на Авдеевском направлении. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг производил огневое поражение позиций наших войск и наносил авиационных ударов с самолетов штурмовой авиации Су-25.

На Южнобужском направлении агрессор группировками 8-й, 49-й армий 22-го армейского корпуса основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей. Россияне пытаются помешать передвигаться нашим войскам и не допустить переброски резервов для обороны Украины.

Заметьте Бои продолжаются, – Гайдай о захваченном отеле в окрестностях Северодонецка

В то же время, враг продолжает оказывать огненное влияние на подразделения Вооруженных Сил, пополняет свои боеприпасы и топливные материалы. На Северском направлении противник принимает меры по усилению российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.

"Оккупанты не дают опрокидывать украинские силы обороны на угрожающие для себя направления. Не стоит отбрасывать вероятность ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", - добавил Мотузяник.

Обратите внимание – как уничтожают технику врагов: смотрите видео