Про це на пресбрифінгу 27 травня сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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Він розповів, що на Лиманському напрямку українські захисники протидіють спробам противника витіснити їх з північно-західної й південно-східної частини Лиману й розвинути наступ на Слов'янськ.

"Аби наростити загальновійськові спроможності тамтешнього російського угрупування, прогнозуємо застосування окупантами зі складу 90 танкової дивізії бойових машин підтримки танків під назвою "Термінатор", – зазначив Мотузяник.

Що відомо про "Термінатор"

Раніше про перекидання цього озброєння повідомила британська розвідка. "Термінатор" – це бойова машина підтримки танків, яку має лише одна оперативна російська рота. Проте у розвідці вважають, що навіть 10 машин не матимуть вплив на всю боротьбу.

Ситуація на інших ділянках зіткнення

На Сєвєродонецькому напрямку українські оборонці відбивають атаки окупантів на таких напрямках:

Щедрищеве;

Осколонівка;

Борівське;

Нижнє й Тошківка.

На Бахмутському напрямку українські війська перебувають під вогнем ворожої артилерії й ударами авіації. Вони стримують наступальні дії загарбників в районі Комишувахи.

Також українська армія відбиває наступ противника на Авдіївському напрямку. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ і завдавав авіаційних ударів з літаків штурмової авіації Су-25.

На Південнобузькому напрямку агресор угрупованнями 8-ї, 49-ї армій 22-го армійського корпусу основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Росіяни намагаються завадити пересуватися нашим військам та не допустити перекидання резервів для оборони України.

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Водночас ворог продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Збройних Сил, поповнює свої боєприпаси та паливні матеріали. На Сіверському напрямку противник вживає заходів з посилення російсько-українського кордону в Брянській та Курській областях.

"Окупанти не дають перекидати українські сили оборони на загрозливі для себе напрямки. Не варто відкидати ймовірність ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури", – додав Мотузяник.

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