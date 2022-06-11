Оккупанты планируют получить 1 миллион тонн зерновых с украинских полей

Россияне пытаются ограбить Украину и вывозят все, что происходит под руки. Особый интерес врага прикован к зерну – кафиры планируют нажиться на продовольственном кризисе.

В Луганской области продолжаются активные боевые действия, наши герои поломали план врага "захватить Северодонецк до 10 июня" и держат оборону. Впрочем, мнения врага прикованы не только на выполнении боевой задачи – из Кремля приказали не забывать о грабежах и мародерствах.

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Разграбление аграриев в Луганской области

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, российские кафиры украли с территории области уже 25 тысяч тонн зерна, а мечтают о целом миллионе. В частности, недавно они вывезли в Россию 650 тонн по железной дороге.

Теперь они начали мечтать о воровстве озимой пшеницы, которую посеяли наши аграрии. Они рассчитывают на урожай в миллион тонн и признаются, что раньше никогда не мечтали о таком счастье. Это вполне логично, потому что подонки и захватчики – это единственное, что может "уродить" русская земля.

Также известно, что кафиры украли из зернохранилищ 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн зерна. Они также заставляют аграриев готовиться к посевной, отмечая будущее хранение 70% продукции и расчет никому ненужными бумажками, известными как рубли.

Кроме того, россияне наворовали сыров и колбас, ведь подобной пищи никогда в своей жизни и не пробовали. К сожалению, от их грабительских действий пострадает мирное население, которому просто не останется пища.

Война России против Украины: последние новости

В Херсонской области продолжаются активные бои. Враг для удержания ВСУ начал опрокидывать свои силы из Крыма. Наши воины продвигаются и освобождают от россиян наши населенные пункты.

Также стало известно, что россияне начали укреплять свои позиции, а вокруг Крымского канала возвели железобетонные конструкции.

Кафиры совершенно не беспокоятся о своих павших. Для того чтобы скрыть реальные масштабы потерь , они перевозят "груз 200" ночью, а затем просто сбрасывают тела на улицы.

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