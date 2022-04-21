Оккупанты планируют провести так называемый "референдум" еще и на Харьковщине

Оккупанты хотят провести 27 апреля так называемый "референдум" на территории Херсонской области. Как оказалось, подобную схему они хотят реализовать и на оккупированной части Харьковщины.

Об этом в эфире российских пропагандистов рассказал Виталий Ганчев. Этого коллаборанта россияне поставили главой оккупационной администрации Харьковщины.

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Ганчев заявляет, что население "опрашивают" о присоединении к России

Гауляйтер рассказал, что якобы когда завершат "денацификацию", то среди местного населения проведут "опрос" относительно "отсоединения".

При этом Ганчев оперирует понятием "Новая Украина". Коллаборант уверяет, что такое словосочетание используют люди. Он в очередной раз не упустил возможности пересказать выдумки, как "националисты в Украине власть захватили с помощью Запада".

До 2014 года Ганчев работал в правоохранительных органах

Харьковские СМИ выяснили детали о Виталии Ганчеве. Оказалось, что до 2014 года он работал в правоохранительных органах. В 2013 году Ганчев работал заместителем начальника Дергачевского райотдела милиции в звании подполковника. Затем перебрался в Луганск, где приступил к работе в органах псевдореспублики.

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