Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что Крымский мост не может удовлетворить потребности оккупантов в перевозке достаточного количества сил и техники из Крыма и обратно.
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Удержать невозможно
Свитан отметил, что любая армия на протяжении веков, подходившая к Крыму с материковой части, уничтожала находящуюся на полуострове армию.
С военной точки зрения удержать Крым невозможно. Это "котел", и любая армия, имеющая определенные силы и средства, заходя на полуостров, его зачищает,
– объяснил военный эксперт.
Именно поэтому для оккупантов жизненно важно удерживать этот сухопутный коридор, чтобы украинские силы не подошли к Крыму и не зачистили его от вражеской армии.
"Они будут пытаться удержать Херсонскую и Запорожскую области – "кишку" фронта. Но с военной точки зрения сделать это практически невозможно", – уверен полковник ВСУ.
Роман Свитан о перспективах контрнаступления ВСУ на Крым: смотрите видео
Враг хочет перейти к глухой обороне
Сложности с удержанием этого участка связаны с тем, что фронт имеет небольшую глубину – 100 км. А в тылу у врага – Азовское и Черное моря.
Они прижаты на ширине фронта около 600 км этим к морям. Переброска техники и боеприпасов и управление резервами на такой глубине невозможна,
– подчеркнул Свитан.
Враг это отлично понимает, поэтому пытается перейти к глухой обороне с элементами построения инженерно-технических сооружений для отхода.
"Скорее всего, российские генералы планируют такой отход – "жест доброй воли" после начала наступательных действий украинских сил в сторону Азовского побережья", – подчеркнул Роман Свитан.
Как оккупанты готовятся к обороне в Крыму
- Россияне активно строят оборонные линии на временно оккупированном полуострове. Так, фортификационные сооружения они возводят возле Новопавловки в Красноперекопском районе.
- Также враг создал серьезную систему в несколько километров. Внутри траншей в земле вырыты под определенными углами проходы. Они придают военным больший диапазон огня. Кроме того, оккупанты сделали глубокие рвы, которые могут стать преградой для тяжелой техники.
- В то же время партизаны заявили, что знают о каждом окопе, траншее и огневых позициях врага. И они станут "братскими могилами" для оккупантов.
- Укрепление россияне построили и вдоль Северокрымского канала и в Армянске. Дополнительно, они сделали оборонительные сооружения вокруг водоемов – для сдерживания наступления украинских сил. А между укреплениями оккупанты расположили артиллерию.