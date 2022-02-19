Оккупанты почти 900 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, - ОБСЕ

На Донбассе 17 февраля международные наблюдатели зафиксировали 870 нарушений режима тишины со стороны пророссийских боевиков. Враг больше всего пренебрегал условиями перемирия в Луганской области.

О соответствующих данных сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, обнародованном 18 февраля 2022 года.

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Нарушения на Донбассе

В Луганской области Миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 402 нарушения,

– отметили в ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. За предыдущий отчетный период зафиксировано 189 нарушений", – добавили в отчете.

Обострение на Донбассе

В течение 18 февраля российские оккупационные войска 66 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Враг бил из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибров 82 и 120 миллиметров, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В результате атак наемников России ни один украинский военнослужащий не получил ранений.

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Ранее международные наблюдатели заявили, что количество нарушений на Донбассе в последние дни возросло до уровня, аналогичного тому, что наблюдалось до вступления в силу договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года.