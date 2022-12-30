Оккупанты подвели свой танк и сами сняли об этом веселый тик ток

Оккупанты уже помогают ВСУ уничтожать их же технику. В этот раз россияне подвели свой танк.

Говорят, танки подвели случайно. Однако не растерялись и сняли об этом веселом видео, которое выложили в Тик Ток.

Кстати говоря В России матери ликвидированного оккупанта вручили пакет с мандаринками и открытку

Так, в ролике захватчики показывают разгромленную местность, где куча их уничтоженной техники. Хвастаются и "достижениями" – тем танком.

Сегодня утром зашили танк. Танк оказался нашим,

– рассказали оккупанты.

Смотрите видео, как россияне подвели свой же танк:

Свежие потери врага

К концу года количество ликвидированных российских захватчиков перевалило уже за сотню тысяч. По состоянию на 30 декабря потери врага в личном составе составляют 105,250 погибших.

За последние сутки украинские защитники "минунули" еще 690 захватчиков. Больше всего потерь россияне несут на Бахмутском и Лиманском направлениях. Именно в окрестностях Бахмута идут самые ожесточенные бои, поскольку российская армия уже полгода пытается захватить город.

Кстати, также ВСУ уничтожили тысячи единиц техники врага. К примеру, 3026 танков,