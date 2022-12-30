Оккупанты подвели свой танк и сами сняли об этом веселый тик ток
Оккупанты уже помогают ВСУ уничтожать их же технику. В этот раз россияне подвели свой танк.
Говорят, танки подвели случайно. Однако не растерялись и сняли об этом веселом видео, которое выложили в Тик Ток.
Кстати говоря В России матери ликвидированного оккупанта вручили пакет с мандаринками и открытку
Так, в ролике захватчики показывают разгромленную местность, где куча их уничтоженной техники. Хвастаются и "достижениями" – тем танком.
Сегодня утром зашили танк. Танк оказался нашим,
– рассказали оккупанты.
Смотрите видео, как россияне подвели свой же танк:
Свежие потери врага
К концу года количество ликвидированных российских захватчиков перевалило уже за сотню тысяч. По состоянию на 30 декабря потери врага в личном составе составляют 105,250 погибших.
За последние сутки украинские защитники "минунули" еще 690 захватчиков. Больше всего потерь россияне несут на Бахмутском и Лиманском направлениях. Именно в окрестностях Бахмута идут самые ожесточенные бои, поскольку российская армия уже полгода пытается захватить город.
Кстати, также ВСУ уничтожили тысячи единиц техники врага. К примеру, 3026 танков,