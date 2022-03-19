Оккупанты подло обстреляли украинских военных под Николаевом: продолжается спасательная операция

Глава Николаевской ОВА снял очередное видеообращение к горожанам. В нем он рассказал, что вражеские войска подло нанесли удар по нашим военным.

В видео, которое он выложил на своем телеграм-канале, Виталий Ким отметил, что подлость российских военных не знает границ.

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Вчера орки подло ударили по нашим солдатам, когда они спали. До сих пор продолжается спасательная операция,

– рассказал он.

Также глава Николаевщины добавил, что в регионе готовятся к посевной, развозят продукты, а также эвакуируют мирное население.

Напоследок он отметил, что военные зачищают села от оккупантов, отодвигая орков-мудаков".

Добавим, что украинские защитники уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области.

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