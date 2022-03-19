У відео, яке він виклав на своєму телеграм-каналі, Віталій Кім зазначив, що підлість російських військових не знає меж.

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Учора орки підло вдарили по наших солдатах, коли вони спали. Досі триває рятувальна операція,

– розповів він.

Також очільник Миколаївщини додав, що в регіоні готуються до посівної, розвозять продукти, а також евакуйовують мирне населення.

Наостанок він зазначив, що військові зачищають села від окупантів, відсовуючи "орків-мудаків".

Додамо, що українські захисники знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області.

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