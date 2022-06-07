Оккупанты подтвердили кражу украинского зерна в Запорожской области

Российские захватчики цинично воруют украинское зерно на временно оккупированных территориях. Более того, они уже не скрывают этого, а наоборот – публично признают.

Россияне уже не скрывают, что вывозят украинское зерно

О том, что в Крым из Запорожья отправился поезд с зерном, написали в российских СМИ. Однако там указали, что он первый, а это вряд ли соответствует действительности.

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Об этом заявил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий. Он "с гордостью и радостью" сообщил, что 11 вагонов с украинским зерном из мелитопольского элеватора уехали в направлении Крыма.

На этом Балицкий не остановился. Он анонсировал увеличение "снабжения" зерна в сотни раз.

Это будет не 11 вагонов, а сотни тысячи вагонов. Конечно, наши фермеры получат деньги, которые будут актуальны для того, чтобы они могли посеять следующий урожай.

– цинично заявил коллаборант.

Россия ворует украинское зерно: что известно

В Министерстве аграрной политики и продовольствия подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения Россия украла и увезла с временно оккупированных территорий уже 500 тысяч тонн украинской пшеницы .

С Харьковщины, Донетчины и Луганщины зерно везут непосредственно в Россию, а вот из Запорожья и Херсона урожай вывозят в Крым. Оттуда его пытаются отправить в другие страны кораблями и продать.

Конечно, это не предел аппетитов врага. С июля 2022 г. Россия планирует увеличить экспорт зерна с 37 до 50 миллионов тонн. Выполнять этот план, вероятно, собираются за счет украденного в Украине зерна.

Кроме того, что россияне незаконно присваивают нашу пшеницу, они еще блокируют украинские порты. Это значит, что Украина не может поставлять зерно другим странам.

Это, в свою очередь, чревато мировым продовольственным кризисом, ведь на украинский экспорт приходится 50% Всемирной продовольственной программы. Россия блокирует в портах Украины около 20 миллионов тонн зерна.

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