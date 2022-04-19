Оккупанты похитили бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко

Россияне продолжают похищать представителей городской власти, особенно, если у них открытая проукраинская позиция. Так, уже более недели в плену находится Андрей Путилов – экс-глава Херсонской областной администрации.

Кроме того, вчера, 18 апреля, стало известно о похищении бывшего мэра Херсона – Владимира Миколаенко. Именно во времена, когда он возглавлял город, Херсонская область уделяла внимание укреплению обороны.

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По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, о похищении экс-мэра сообщила его жена. Она рассказала, что около 16:00 его набрал товарищ и позвал на встречу, с которой тот не вернулся.

Сейчас он арестован. Неизвестно, где он находится,

– отметил депутат.

Он рассказал, что оккупанты также удерживают бывшего главу Херсонской областной администрации Андрея Путилова.

Есть предварительная информация, что Путилова вывезли в Крым и там будут устраивать над ним суд, возможно, это будет происходить и с Владимиром Миколаенко.

Хлань добавил, что эти люди страдают из-за своей проукраинской позиции. Именно за время их правления в городе укрепилась территориальная оборона.

Почему в оккупированную Херсонскую область вернулся нардеп Ковалев и о похищении экс-чиновника области: