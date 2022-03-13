Оккупанты похитили городского главу Днепрорудного Евгения Матвеева

13 марта 2022 , 10:13
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Источник:

фейсбук Александра Старуха

Оккупанты пытаются захватить украинские города, однако наши люди не сдаются. Поэтому враг пытается договориться с местными властями. И когда они не соглашаются – похищают их, пытают или даже убивают.

Утром 13 марта стало известно, что в Запорожской области оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Военные преступления становятся системными. Похищен городской глава Днепрорудного Матвеев Евгений Сергеевич,
– написал Старух.

Несколько дней назад мэра Мелитополя Ивана Федорова похитила группа оккупантов из-за того, что он отказывался сотрудничать с захватчиками. Мужчину задержали и похитили. Владимир Зеленский предположил, что его пытают.

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Автор: Марія Бондар