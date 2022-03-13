Оккупанты похитили городского главу Днепрорудного Евгения Матвеева
Источник:фейсбук Александра Старуха
Оккупанты пытаются захватить украинские города, однако наши люди не сдаются. Поэтому враг пытается договориться с местными властями. И когда они не соглашаются – похищают их, пытают или даже убивают.
Утром 13 марта стало известно, что в Запорожской области оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.
К теме Зеленский наградил 106 украинских защитников, 17 из них – посмертно
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Военные преступления становятся системными. Похищен городской глава Днепрорудного Матвеев Евгений Сергеевич,
– написал Старух.
Несколько дней назад мэра Мелитополя Ивана Федорова похитила группа оккупантов из-за того, что он отказывался сотрудничать с захватчиками. Мужчину задержали и похитили. Владимир Зеленский предположил, что его пытают.
Важно – Зеленский: У нас погибли 1 300 военных, а у России более 12 000