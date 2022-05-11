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Согласно данным следствия, в апреле 2022 года российские военные, а также представители оккупационной администрации государства-агрессора, похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея.

Среди изъятого была коллекция скифского золота, которое археологи обнаружили еще в 50-х годах прошлого столетия.

Скифские исторические сокровища из Мелитопольского кургана / Фото pslava.info

Что еще похитили российские оккупанты

Во время оккупации Чернобыльской зоны российские военные не только получили аномальное облучение, но и обокрали музей-инсталляцию "Звезда Полынь". Оккупанты вынесли маленький телевизор, висевший над цинковым боксом с уникальным пропуском Владимира Правика (героя-ликвидатора аварии на ЧАЭС – 24 канал).

В экспозицию российские военные решили "добавить" свои вещи. К списку "забытых" врагом вещей отнесли: остатки продуктовых наборов со сроком хранения, истекшим еще в ноябре 2021 года, консервы, тестовые наборы для определения уровня наркотического опьянения, карты с пометками своих наступательных действий, флаги, которые они планировали повесить на украинских зданиях, а также гранаты, мины, боеприпасы.

Кроме того, захватили 7 шедевров из музеев Мариуполя. Как сообщает советник мэра города, экспонаты оккупантам лично передала директор Мариупольского краеведческого музея Капусникова.

Какие шедевры забрали:

оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красное мероприятие", "Осень", "Эльбрус";

оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";

2 оригинала картины Н.Н.Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";

оригинал Калмыкова "Куинджи";

бюст Куинджи скульптора Беклемишева;

три уникальных иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".

Также Капусникова распространяет ложь, что музей вроде бы уничтожил полк "Азов", что является абсолютной ложью.

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