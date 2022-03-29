Оккупанты похитили мэра Голой Пристани на Херсонщине
29 марта 2022 , 17:52Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
Российские военные 28 марта похитили мэра Голой Пристани Херсонской области Александра Бабича. По этому факту в Офисе генпрокурора уже возбудили уголовное дело.
Рашисты угрожали городскому голове огнестрельным оружием. Пока Бабича удерживают в заложниках.
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В рамках уголовного дела принимаются все возможные меры по установлению обстоятельств происшествия и причастных лиц.
Заметим, что российские террористы массово похищают мэров украинских городов. Президент Владимир Зеленский отметил, что некоторых чиновников уже нашли мертвыми.
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