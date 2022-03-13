Оккупанты поливают огнем украинских защитников в районе Северодонецка

Российские войска продолжают обстреливать Северодонецк Луганщины. Враг стремится не только по гражданскому населению, но и по позициям Вооруженных Сил Украины.

Такую информацию по состоянию на 12 часов 13 марта обнародовали в Генштабе ВСУ. Сообщается, что оккупанты оказывают огневое влияние по позициям наших войск в районе Северодонецка.

По теме Под обстрелом россиян оказались 22 города Донецеой области: погибла проводница и полицейские

Враг ведет огонь по Северодонецку

В Северодонецке обстрелы не утихают с 12 марта. В субботу рашисты произвели обстрел школ, квартир в многоэтажном доме и магазине.

К вечеру 12 марта из-за ударов врага горели квартиры, общежития и т.д. Обстрелы продолжались и ночью, из-за чего сгорели 4 квартиры.

Это важно – Россияне обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами: смотрите видео