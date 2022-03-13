Оккупанты поливают огнем украинских защитников в районе Северодонецка
13 марта 2022 , 14:16Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска продолжают обстреливать Северодонецк Луганщины. Враг стремится не только по гражданскому населению, но и по позициям Вооруженных Сил Украины.
Такую информацию по состоянию на 12 часов 13 марта обнародовали в Генштабе ВСУ. Сообщается, что оккупанты оказывают огневое влияние по позициям наших войск в районе Северодонецка.
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Враг ведет огонь по Северодонецку
В Северодонецке обстрелы не утихают с 12 марта. В субботу рашисты произвели обстрел школ, квартир в многоэтажном доме и магазине.
К вечеру 12 марта из-за ударов врага горели квартиры, общежития и т.д. Обстрелы продолжались и ночью, из-за чего сгорели 4 квартиры.
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