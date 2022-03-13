Таку інформацію станом на 12 годину 13-го березня оприлюднили у Генштабі ЗСУ. Повідомляється, що окупанти здійснюють вогневий вплив по позиціях наших військ в районі Сєвєродонецька.

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Ворог веде вогонь по Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку обстріли не вщухають з 12-го березня. У суботу рашисти здійснили обстріл шкіл, квартир у багатоповерховому будинку та магазину.

Надвечір 12-го березня через удари ворога горіли квартири, гуртожитки тощо. Обстріли тривали і вночі, через що горіли 4 квартири.

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