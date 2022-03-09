Оккупанты полностью разрушили детскую музыкальную школу в центре Харькова: фото последствий
Источник:телеграм-канал "Харьков Live"
Российские орки сбрасывают бомбы и ракеты на Харьков, чтобы сравнять его с землей. Ежедневно продолжаются циничные обстрелы жилых кварталов и школ. 9 марта оккупанты полностью разрушили детскую музыкальную школу.
В сети обнародовали фото музыкальной школы, которую разрушили российские истребители.
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На кадрах заметно, что в детской музыкальной школе от удара выбило все окна, полностью повреждено помещение.
Смотрите фото разрушенной музыкальной школы в Харькове:
Во время войны оккупанты сознательно ведут огонь по таким объектам:
- Харьковский национальный университет имени Каразина,
- Харьковских физико-технический институт,
- железнодорожный вокзал "Харьков-Пассажирский",
- по дошкольным и общеобразовательным учреждениям (23 детских сада и 25 школ),
- иностранным консульствам,
- рынку "Барабашова" и Новосалтовскому рынку.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов были повреждены Успенский собор, храм Жен Мироносиц и церковь на улице Университетской.
Россияне также обстреляли рынок в поселке Жуковского, там погиб 16-летний парень. Это подтвердила директор рынка Марина Волобуева. Она узнала об этом около полудня.
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