Оккупанты полностью вывезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя

Из Мариупольского краеведческого и художественного музеев российские оккупанты вывезли ценные экспонаты. Среди них были оригиналы.

В музеях Мариуполя хранилось 7 шедевров. Как сообщает советник мэра города, экспонаты оккупантам лично передала директор Мариупольского краеведческого музея Капусникова.

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Что забрали российские оккупанты

оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";

оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";

2 оригинала картин Н.Н.Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";

оригинал Калмыкова "Куинджи";

бюст Куинджи скульптора Беклемишева;

три уникальных иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".

Кроме того, Капусникова распространяет ложь, что музей якобы уничтожил полк "Азов". Но руководительница Департамента культуры горсовета Диана Трима может это легко опровергнуть. Трима была в обоих музеях перед эвакуацией.

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