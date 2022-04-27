Оккупанты полностью вывезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя
27 апреля 2022 , 11:28Читати новину українською
Источник:"Андрющенко Time"
Из Мариупольского краеведческого и художественного музеев российские оккупанты вывезли ценные экспонаты. Среди них были оригиналы.
В музеях Мариуполя хранилось 7 шедевров. Как сообщает советник мэра города, экспонаты оккупантам лично передала директор Мариупольского краеведческого музея Капусникова.
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Что забрали российские оккупанты
- оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";
- оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";
- 2 оригинала картин Н.Н.Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";
- оригинал Калмыкова "Куинджи";
- бюст Куинджи скульптора Беклемишева;
- три уникальных иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".
Кроме того, Капусникова распространяет ложь, что музей якобы уничтожил полк "Азов". Но руководительница Департамента культуры горсовета Диана Трима может это легко опровергнуть. Трима была в обоих музеях перед эвакуацией.
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