Оккупанты понемногу сходят с ума и записывают тиктоки под песню об ВСУ: эпическое видео

Российские захватчики в основном не отличаются своим интеллектом. Некоторые персонажи вообще вызывают дикий смех.

Активист и военный Сергей Стерненко обнародовал один из тектоков, обнародованных российскими захватчиками. Воины не поняли, что пляшут под песню, которую украинцы записали в поддержку ВСУ.

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Кафиры в очередной раз оконфузились

Двое фанатиков "русского мира", коварно пришедших убивать людей на украинской земле, записали собственные танцы в токтоке. Вымахивая руками, они подставили песню, где есть слова "о**а тело ляжет в грунт! Поможет ВСУ!".

Новый уровень деграданства в русской армии. Оккупанты записывают тектоки под песню об ВСУ, где есть текст "о**а тело ляжет в грунт! Поможет ВСУ! – написал Сергей Стерненко.

Забавная неудача российских захватчиков: смотрите видео

Это уже не первые проколы российских кафиров и их муртадов.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области местные жители регулярно демонстрируют, что вообще не воспринимают российских захватчиков и их фанатиков. Вблизи одной из остановок общественного транспорта "Булочная" подозрительная женщина, называвшая себя социологом, узнавала, как местным жителям живется под оккупацией. Один из дедушек рассказал все, что думает о России, и забросал женщину яйцами.

В конце мая небольшая группа кафиров была настолько уверена в себе, что вытоптала надпись "хохлы" вблизи своих позиций . На что надеялись захватчики – трудно понять. Но украинские военные красиво отреагировали на все. Они поблагодарили за такое волшебное наведение на собственные позиции и передали "горячий привет" россиянам - пустили залп из артиллерии .

В середине мая подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили одну из позиций кафиров в Запорожье. Среди вещей, обнаруженных у захватчиков, был шарф с надписью "Партия регионов. Донбасс". Преданный поклонник партии решил взять с собой столь "важный" талисман на передовую. Но он, как ни странно, ему совсем не помог. Украинские военные предполагают, что это были боевики из псевдореспублики.

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