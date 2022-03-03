Оккупанты понесли значительные потери в направлении Коростеня: теперь не наступают

В направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Пока они не предпринимают никаких наступательных действий.

Украинские военные продолжают успешно бороться с оккупантами. Так, в направлении Коростеня наступление противника остановилось после значительных потерь.

Важно На Сиверщине враг вынужден вводить резервы, чтобы продолжать атаки

Также на Полесье оккупанты сосредотачивают усилия на Киевском направлении, но терпят значительные потери среди личного состава и техники. Но до сих пор пытаются блокировать Киев по северному и северо-западному направлениям.

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Сообщение Генштаба ВСУ

На Полесье оккупанты сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать КИЕВ с северного и северо-западного направлений.

В направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.