Оккупанты наращивают силы в Беларуси, значительные потери врага на Запорожье: главное из Генштаба

Продолжаются 295 сутки российского широкомасштабного вторжения. Наши военные делают все возможное, чтобы приблизить победу Украины.

По информации пресс-службы Генштаба ВСУ, противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском – наращивает группировку.

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Враг продолжает терроризировать мирное население

В других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона, погибли среди мирных жителей.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается в дальнейшем на всей территории Украины.

Актуальная информация с фронта

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Идет наращивание авиационной группировки и подразделений вооруженных сил России на территории республики Беларусь.

На Слобожанском направлении враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Краснопоповки Луганской области и Торского и Медвежьего Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Северного и Опросного Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались поразить позиции наших войск вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. В частности, районов населённых пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Орехов и Степное – Запорожской; Никополь на Днепропетровщине и Новотягинке, Ивановке, Токаревке, Херсоне, Ингулеце и Белозерке Херсонской области.

ВСУ нанесли бешеные потери оккупантам в Запорожье

13 декабря в районах населённых пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два состава боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения.

В связи с переполнением лечебных учреждений и моргов в городе Мелитополь, российские захватчики перевозят трупы и эвакуируют раненых военнослужащих во временно оккупированный Крым.

Для пополнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас и даже офицерами в отставке. Их направляют в район ведения боевых действий.

Наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава врага и состав горюче-смазочных материалов.