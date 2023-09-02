Об этом 24 Каналу рассказал воин Сил специальных операций, представитель Центра национального сопротивления Остап. По его словам, большое количество украинцев и украинок на оккупированных территориях пытаются оказать сильное сопротивление россиянам.

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Подробности неудачного застолья захватчиков

Не секрет, что наши граждане на оккупированных территориях могут помогать Силам обороны с ударами по военным объектам россиян, становясь фактически "глазами" наших военных.

"Недавно по Джарилгачу были нанесены несколько точных ударов в пункты размещения захватчиков. Перед тем гражданские украинцы смогли похитить флешку у группы россиян, которые пьянствовали в местном кафе ", – рассказал Остап.

Из нее Силы обороны получили информацию о графике учений врага на оккупированных территориях, благодаря которой значительное количество россиян удалось сделать "хорошими".

Воин ССО об особенностях работы на оккупированных территориях: смотрите видео

Почему важно психологическое давление на окупантов

Россия ожидала, что на Юге ее будут встречать как освободительницу, а увидела, что местные сопротивляются оккупации. Примером тому может служить акция с буквой "Ї" по всему Мариуполю, которая помогает Силам обороны, давя на оккупантов психологически.

Практически в любом населенном пункте время от времени проявляется неповиновение оккупационному режиму. Даже расклейка листовок и распространение желто-голубой символики помогают донеосить идею, что борьба Украины за освобождение своих территорий не останавливается.

"Это действительно работает. Когда российский солдат видит открытку с лозунгом "мы знаем маршруты твоего дежурства", а затем в новостях узнает, что его коллег подрывают, это действительно их пугает", – убежден военный.

В каких еще местах к врагу наведывается "хлопок"