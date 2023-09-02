Про це 24 Каналу розповів воїн Сил спеціальних операцій, речник Центру національного спротиву Остап. За його словами, велика кількість українців і українок на окупованих територіях намагаються чинити посильний спротив росіянам.

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Подробиці невдалого застілля загарбників

Не секрет, що наші громадяни на окупованих територіях можуть допомагати Силам оборони з ударами по військових об’єктах росіян, стаючи фактично "очима" наших військових.

"Нещодавно по Джарилгачу було завдано кілька точних ударів в пункти розміщення загарбників. Перед тим цивільні українці змогли викрасти флешку в групи росіян, які пиячили в місцевому кафе", – розповів Остап.

З неї Сили оборони отримали інформацію про графік навчань ворога на окупованих територіях, завдяки якій значну кількість росіян вдалося зробити "хорошими".

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Чому важливий психологічний тиск на окупантів

Росія очікувала, що на Півдні її зустрічатимуть як визволительку, а натомість побачила, що місцеві чинять спротив окупації. Прикладом цьому може бути акція з літерою "Ї" по всьому Маріуполю, яка допомагає Силам оборони, тиснучи на окупантів психологічно.

Практично в кожна громада час від часу виявляє свою непокору окупаційному режиму. Навіть розклеювання листівок та розповсюдження жовто-блакитної символіки допомагають поширювати ідею, що боротьба України за звільнення своїх територій не зупиняється.

"Це справді працює. Коли російський солдат бачить листівку з гаслом "ми знаємо маршрути твого чергування", а потім у новинах дізнається, що його колег підривають, це дійсно їх лякає", – переконаний військовий.

В яких іще місцях до ворога навідується "бавовна"