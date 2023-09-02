Про це 24 Каналу розповів воїн Сил спеціальних операцій, речник Центру національного спротиву Остап. За його словами, велика кількість українців і українок на окупованих територіях намагаються чинити посильний спротив росіянам.
Дивіться також У Маріуполі підлітки зірвали російський прапор: їх шукають спецслужби Росії
Подробиці невдалого застілля загарбників
Не секрет, що наші громадяни на окупованих територіях можуть допомагати Силам оборони з ударами по військових об’єктах росіян, стаючи фактично "очима" наших військових.
"Нещодавно по Джарилгачу було завдано кілька точних ударів в пункти розміщення загарбників. Перед тим цивільні українці змогли викрасти флешку в групи росіян, які пиячили в місцевому кафе", – розповів Остап.
З неї Сили оборони отримали інформацію про графік навчань ворога на окупованих територіях, завдяки якій значну кількість росіян вдалося зробити "хорошими".
Воїн ССО про особливості роботи на окупованих територіях: дивіться відео
Чому важливий психологічний тиск на окупантів
Росія очікувала, що на Півдні її зустрічатимуть як визволительку, а натомість побачила, що місцеві чинять спротив окупації. Прикладом цьому може бути акція з літерою "Ї" по всьому Маріуполю, яка допомагає Силам оборони, тиснучи на окупантів психологічно.
Практично в кожна громада час від часу виявляє свою непокору окупаційному режиму. Навіть розклеювання листівок та розповсюдження жовто-блакитної символіки допомагають поширювати ідею, що боротьба України за звільнення своїх територій не зупиняється.
"Це справді працює. Коли російський солдат бачить листівку з гаслом "ми знаємо маршрути твого чергування", а потім у новинах дізнається, що його колег підривають, це дійсно їх лякає", – переконаний військовий.
В яких іще місцях до ворога навідується "бавовна"
- Величезним успіхом, що отримав міжнародний резонанс, стало масоване ураження російських аеродромів та авіації. Наприклад, у Пскові, що розташований майже за 1000 кілометрів від України, вдалося знищити кілька транспортних літаків Іл-76.
- Не менш прекрасна "бавовна" цими днями сталася на Запоріжжі, де безпілотники вразили так звану "виборчу дільницю" окупантів. Також від атаки постраждали "кадирівці", які мали охороняти цей об'єкт.
- Також російські об'єкти в Луганську, Маріуполі та Бердянську зазнають регулярних уражень. Це допомагає знищувати ворогів та їхню техніку ще до того, як вони потраплять на фронт і атакуватимуть українських військових.