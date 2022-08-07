Оккупанты понимают, что не смогут удержаться в Херсоне, – Хлань о заминировании инфраструктуры

россияне активно минируют инфраструктуру и все, что под руками. Это может быть связано с тем, что они действительно понимают, что не в силах сдержать ВСУ и готовятся бежать с правого берега.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА и военный ТрО Сергей Хлань. Он также отметил, что по той информации, которую у нас есть сегодня – враг готовит "жест доброй воли" на Херсонщине.

Читайте также Жданов назвал два вероятных варианта развития событий на Юге

"Но очень тревожно от того, каким образом россияне покидали другие города, это абсолютное разрушение и жестокость", – опасается Сергей Хлань.

По мнению Хланя, оккупанты, несмотря на свою "подготовку к референдуму", все же рассматривают то, что им не удержать Херсонщину на правом берегу, ведь у них усложнена логистика поставки оружия.

оккупанты понимают, что удержаться на этой земле не смогут, поэтому начинают минировать все вокруг,

– говорит Сергей Хлань.

"россияне что-то там поставляют понтонными переправами и через Каховскую дамбу, но этого недостаточно, чтобы обеспечить свои запасы на линии фронта", – резюмирует он.

Детальнее о ситуации на Херсонщине в разговоре с Сергеем Хланем: смотрите видео

Принудительная мобилизация на Донбассе имеет новую волну

Новая волна принудительной мобилизации на оккупированной территории Донбасса началась 1 августа. Например, в Луганской области оккупанты пытаются восстановить боеспособность своих мотострелковых батальонов.

Мужчин забирают прямо с улиц. В Луганске за 40 минут на местном рынке похитили грузчиков – мужчин забрали в 2 автобуса. В то же время в Алчевске людей похищают прямо с улиц. Местное население возмущено, поэтому мужчины пытаются скрываться.