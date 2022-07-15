оккупанты попали по двум самым большим университетам Николаева
Враг с утра 15 июля обстрелял Николаев. Захватчики попали по двум самым большим университетам.
Жуткую новость сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он также обнародовал видео момента "прилетов".
Важно Тюрьма – лучшее, что их ожидает, – Зеленский пригрозил военным, что ударили по Виннице
Ким констатировал, что теперь россияне атакуют наше образование.
Я прошу университеты всех демократических стран утвердить, что россия является тем, кем она является на самом деле, – террористом,
– подчеркнул глава Николаевской ОВА.
Последствия удара по Николаеву: смотрите видео
Оккупанты намеренно били по большому скоплению людей
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на местах уже работают спасатели и аварийные бригады.
На этот раз рашисты всадили по Николаеву около 7:50 утра, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей. Настоящие террористы,
– подчеркнул он.
Враг уничтожает Николаев
Российские захватчики ежедневно обстреливают Николаев. Неспокойным для горожан стало также утро 15 июля, ведь началось оно со взрывов и воздушной тревоги. В 07: 58 Александр Сенкевич подтвердил, что в городе прогремело более 10 взрывов.
Добавим, что под утро 14 июля враг уже атаковал Николаев. Тогда по городу оккупанты выпустили сразу 9 ракет. Все они попали в гражданскую инфраструктуру.
Отметим, что в ту ночь жителей области трижды поднимали воздушные тревоги. И именно во время последней враг совершил коварный и циничный обстрел. Он выпустил ракеты, в том числе из зенитно-ракетной системы С-300.
Как прошли сутки на Николаевщине
Виталий Ким утром 15 июля сообщил, что:
- 14 июля, ориентировочно в 15:00 зафиксированы обстрелы села Лиманы Галициновской общины. Как следствие – произошло возгорание нежилых хозяйственных построек и леса. Пострадавших нет. В результате вражеских обстрелов Шевченковской общины 14 июля возникли возгорания поля с ячменем в двух селах. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелась сухая трава в городе Очаков.
- В 08: 00 и 14: 00 14 июля враг обстрелял Широковскую общину. Попадания были возле жилого дома, местного Дома культуры. Пострадавших нет.
- В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
В Николаеве прогремели 10 мощных взрывов: смотрите видео