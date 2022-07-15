оккупанты попали по двум самым большим университетам Николаева

Враг с утра 15 июля обстрелял Николаев. Захватчики попали по двум самым большим университетам.

Жуткую новость сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он также обнародовал видео момента "прилетов".

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Ким констатировал, что теперь россияне атакуют наше образование.

Я прошу университеты всех демократических стран утвердить, что россия является тем, кем она является на самом деле, – террористом,

– подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Последствия удара по Николаеву: смотрите видео

Оккупанты намеренно били по большому скоплению людей

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на местах уже работают спасатели и аварийные бригады.

На этот раз рашисты всадили по Николаеву около 7:50 утра, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей. Настоящие террористы,

– подчеркнул он.

Враг уничтожает Николаев

Сейчас известно о двух раненых.

Российские захватчики ежедневно обстреливают Николаев. Неспокойным для горожан стало также утро 15 июля, ведь началось оно со взрывов и воздушной тревоги. В 07: 58 Александр Сенкевич подтвердил, что в городе прогремело более 10 взрывов.

Добавим, что под утро 14 июля враг уже атаковал Николаев. Тогда по городу оккупанты выпустили сразу 9 ракет. Все они попали в гражданскую инфраструктуру.

Отметим, что в ту ночь жителей области трижды поднимали воздушные тревоги. И именно во время последней враг совершил коварный и циничный обстрел. Он выпустил ракеты, в том числе из зенитно-ракетной системы С-300.

Как прошли сутки на Николаевщине

Виталий Ким утром 15 июля сообщил, что:

14 июля, ориентировочно в 15:00 зафиксированы обстрелы села Лиманы Галициновской общины. Как следствие – произошло возгорание нежилых хозяйственных построек и леса. Пострадавших нет. В результате вражеских обстрелов Шевченковской общины 14 июля возникли возгорания поля с ячменем в двух селах. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелась сухая трава в городе Очаков.

В 08: 00 и 14: 00 14 июля враг обстрелял Широковскую общину. Попадания были возле жилого дома, местного Дома культуры. Пострадавших нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

В Николаеве прогремели 10 мощных взрывов: смотрите видео