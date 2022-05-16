Оккупанты попали снарядом в склад с аммиаком: в ОВА успокоили людей – взрыв не несет угрозы

Сегодня, 16 мая, россияне нанесли удар по Харьковщине. Вражеский снаряд попал в склад, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра.

Взрыв не несет угрозы населению

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем телеграм-канале успокоил жителей, сообщив, что этот взрыв не несет угрозы людям.

Обратите внимание Контрнаступление ВСУ в Харьковской области уже нельзя остановить, россияне это понимают, – Денисенко

По его словам, жители севера Донбасса видели большой столб дыма, и это зрелище могло их напугать. Однако причин для паники нет.

Глава ОВА объяснил, что аммиачная селитра не является опасным химическим веществом. Наибольшая концентрация вещества после взрыва – в облаке, то есть 200 – 500 метров от эпицентра. Это означает, что взрыв не грозит негативными последствиями тем, кто находится за пределами этой зоны.

Специалисты уже работают над тем, чтобы установить, какой ущерб был причинен окружающей среде. В целом, ситуация остается контролируемой.

Последние новости из Харьковской области

ВСУ осуществляют активное контрнаступление в Харьковской области и имеют немало успехов. По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, россияне чувствуют, что остановить ВСУ им не удастся, и пытаются отступать.

Героические ВСУ уже успели освободить много населенных пунктов Харьковщины, которые были временно оккупированы врагом. Среди них – Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское, Прелесное и другие.

Корреспондент 24 канала побывала в одном из освобожденных сел – Ольховке, и показала ужасные последствия пребывания россиян. По ее словам, улицы села трудно узнать, а некоторые из них – разрушены почти до основания.

В то же время, на севере от Харькова враг все еще пытается сдержать украинскую армию, чтобы предотвратить выход к государственной границе. Также россияне планируют наступление в районе Изюма.

Несмотря на это, одному из батальонов Сил территориальной обороны ВСУ все же удалось вытеснить оккупантов на участок границы со страной-агрессором.

В украинском Генштабе сообщают, что сейчас на Харьковском направлении враг использует подразделения, сформированные при проведении мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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