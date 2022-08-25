Оккупанты пошли в разведку боем возле Благодатного: напряженная ситуация на Юге

Украинские защитники и защитницы 183 дня противостоят российскому врагу в полномасштабной войне. Наши воины показывают большое мужество на поле боя.

Какая ситуация на Юге

Впрочем, есть определенные направления, где враг имеет незначительный успех. В частности, говорится о Южной Украине – там остается напряженная ситуация. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своем традиционном обращении.

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Так, согласно информации, враг пытался прорвать оборону украинских войск в районе населённого пункта Первомайское. Но без успеха – получил жесткий отпор и отошел на ранее занятые позиции.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

Неспокойно и на Запорожском направлении. В течение суток противник производил обстрелы позиций наших войск вблизи Гуляйпольского, Орехова, Зализничного, Шевченко и Ольговского. Также авиационные удары были по районам населенных пунктов Орехов, Гуляйпольское, Щербаки и Малые Щербаки.

россияне сосредотачивали свои усилия на удержании занимаемых позиций и огневом поражении подразделений ВСУ на Южнобужском направлении. Там продолжались обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Кроме того, был нанесен авиаудар неподалеку от Белой Криницы.

Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Благодатное. Однако понес потери и отошел. Попытка наступления врага в районе Таврическом под огнем украинских воинов также оказалась неудачной.

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