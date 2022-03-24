Оккупанты после больших потерь отошли в южную часть Изюма, – Генштаб ВСУ

В течение длительного времени бои идут за город Изюм. 24 марта враг понес значительные потери и отступил в южную часть населенного пункта.

В Генштабе ВСУ отметили: на Изюмском направлении агрессор успеха не имел. У врага есть потери в живой силе и технике, так что он был вынужден отойти.

К теме Оккупанты уничтожили телебашню в Изюме

По направлению на Харьков активных действий не было

Тем временем в направлении Харькова россияне активных действий не предпринимали. Однако от областного центра вражеские войска не отстают: ракетами и авиаударами разрушают гражданскую инфраструктуру и жилые дома, гибнут мирные люди.

Отметим, что ранее российские СМИ активно распространяли фейк, мол, россияне уже взяли под контроль Изюм. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что это абсолютная неправда. Изюм есть и будет украинским городом.

Какая ситуация в регионах Украины на 24 марта: в видео