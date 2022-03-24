У Генштабі ЗСУ наголосили: на Ізюмському напрямку агресор успіху не мав. У ворога є втрати у живій силі та техніці, отож він був змушений відійти.

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У напрямку на Харків активних дій не було

Тим часом у напрямку на Харків росіяни активних дій не проводили. Проте від обласного центру вороже військо не відстає: ракетами та авіаударами руйнують цивільну інфраструктуру та житлові будинки, гинуть мирні люди.

Зазначимо, що раніше російські ЗМІ активно поширювали фейк, що, мовляв, росіяни вже взяли під контроль Ізюм. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що це – абсолютна неправда. Ізюм є і буде українським містом.

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