Оккупанты потеряли наступательный потенциал, не продвигаются почти на всех направлени, - Генштаб

В Генштабе ВСУ говорят, что на 25 день войны российские оккупанты потеряли наступательный потенциал. Их продвижение дальше наши воины остановили почти на всех направлениях.

Также в Генштабе отмечают, что противник несет потери как личного состава, так и техники. Кроме того, у оккупантов есть и другие проблемы.

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Противник продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой,

говорят в Генштабе.

Там подчеркивают, что россияне пытаются найти дополнительные силы в личном составе в отдаленных регионах. Кроме того, людей готовят, что война якобы будет затяжной. Оккупанты даже договорились с Ливией, что она пришлет добровольцев воевать в Украине.

В Генштабе уверяют, что активно борются со всеми возможными угрозами российских агрессоров. Врага сдерживают.

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