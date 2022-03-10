Оккупанты повесили красную тряпку вместо флага ЕС в Энергодаре

Оккупантам, которые находятся в Энергодаре, не понравился флаг Европейского Союза. Поэтому они заменили на красную тряпку.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Важно Персонал Запорожской АЭС работает прямо под дулами автоматов, – журналист

Рядом с флагом Украины висит непонятная красная тряпка, которую повесили оккупанты.

Красная тряпка / Фото Энергоатом

Возле Энергодара расположена Запорожская АЭС. Есть информация, что персонал станции работает под дулом автоматов от российских военных. Также была потеряна связь с датчиками контроля, которые в автоматическом режиме передают данные об уровне радиации и другие характеристики, в частности в МАГАТЭ.

Также эвакуацию из Энергодара перенесли с 10 марта на 11 марта.

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