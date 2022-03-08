Оккупанты повредили харьковский музей с легендарными картинами: фото и видео ужасных последствий

Российские оккупанты продолжают беспощадно лупить по улицам Харькова. В результате ракетного удара враг повредил Харьковский художественный музей, где хранится картина Репина "Казаки пишут письмо турецкому султану".

24 каналу удалось попасть в музей и зафиксировать ужасающие последствия обстрела. Как известно, Россия нанесла 2 мощных ракетных удара рядом с музеем, однако из-за взрывной волны в здании выбило все окна.

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Температурный режим в помещении нарушен, поэтому работники музея срочно прячут картины в безопасное место.



Последствия ракетного удара / Фото 24 канала



Взрывная волна выбила окна в здании / Фото 24 канала

По выставочным залам много разбитого стекла, а кабинет директора превратился просто в руину.



Помещение Харьковского художественного музея после ракетного удара / Фото 24 канала

Музей хранит в себе 25 тысяч легендарных картин и скульптур. В частности, самую знаменитую работу художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", а также работы немецкого художника Альбрехта Дюрера.

Руководство просто шокировано действиями российских оккупантов, потому что они уничтожают работы и своих российских художников, которые хранятся в музее.

Последствия ракетного удара в Харьковском художественном музее: смотрите видео 24 канала

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