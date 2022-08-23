Оккупанты "поздравляют" харьковчан с Днем города новыми обстрелами: метят в Шевченковский район

Кроме того, что 23 августа Украина отмечает День флага, в Харькове в этот день празднуют еще и День города. В этом году, к сожалению, праздник проходит под обстрелы россиян.

Харьков под атаками врага каждый день. И 23 августа не стало исключением. Об обстрелах сообщают местные жители, передает 24 канал.

К теме россия нерациональна, – в ОП отметили риски массированных обстрелов не только 24 августа

Обстрелы Харькова 23 августа

Сообщение о том, что город обстреливают, появилось в 20:43 часов вечера. Была информация, что враг атакует с зенитно-ракетной установки С-300 из Белгородской области.

В 20:44 появилось уведомление о тревоге в регионе. Всех призывали пройти в укрытие.

Уже в 20:58 снова в телеграмм-каналах сообщали о взрывах.

Вскоре информацию подтвердил мэр Игорь Терехов. Сообщение появилось как раз во время взрывов. По его словам, под атакой Шевченковский район города. Предварительно известно, чтобы пострадавших нет.

Обстрелы Харькова

В течение дня, 23 августа, российские оккупанты три раза обстреливали город. В частности, около 13.23 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. На фоне сирен жители Харькова услышали звуки взрывов. Под атакой вражеской артиллерии находился Шевченковский район города.

А поздно вечером 17 августа оккупанты нанесли прицельный удар по общежитию в Харькове. Также город страдал от обстрелов и ночью. Такие действия являются подлинным терактом россии. россияне атаковали не "Калибром", а "Искандером".

Украина будет отвечать на вражеские атаки: смотрите видео