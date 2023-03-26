Оккупанты жалуются Путину на заградительные отряды – их удалось идентифицировать

Российской оккупанты записали видеообращение к бункерному диктатору. В нем захватчики пожаловались не только на значительные потери, но и действия своих же собратьев, которые убивают тех, кто отказывается выполнять преступные приказы.

Об этом заявили солдаты из отряда "Шторм", которых бросило на передовую под Водяное Донецкой области собственное "преступное" командование. В ролике русские мобилизованные солдаты умоляют Путина о помощи.

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Аналитики InformNapalm заявили, что это видео стало дополнительным доказательством, вокруг которого мобилизованные строят свое видеообращение о преступных приказах российских кураторов, пытаясь через огласку в медиа получить определенный резонанс в обществе и спасти свои жизни.

Впоследствии российская пропаганда заявила, что обнародованное видео – это постановка украинцев. Однако это, очевидно, ложь. Журналисты смогли идентифицировать большинство окупантов, записывавших видеообращение.

Кто из окупантов засветился на видео

Раков Николай Викторович, 28.07.1975 (майор ВС России) из Калининграда;

Молданов Сергей Сергеевич, 25.07.1983 из Архангельска;

Сиходжоков Роман Русланович, 05.11.1994 г. из Ростовской области, города Батайск.

Более личных данных окупантов вы можете узнать, перейдя по ссылке.

Журналисты идентифицировали окупантов из видео / Фото из соцсетей

Что захватчики сказали в видео

Оккупанты пожаловались, что довольно трудно было вести наступление на участке у Водяного, поскольку у противника были абсолютно пристреляны все точки.

В результате наше руководство приняло решение гнать нас на минометы, пулеметы, танки. Мы сидели под открытым огнем минометов,

– заявили оккупанты.

Они отметили, что изначально штатное количество отряда составляло 161 человек, теперь от него остались только "остатки". В частности, командир их роты погиб.

Оккупанты обратились к Путину: смотрите видео

Добавим, что враг на фронте несет колоссальные потери. С начала полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали 169,89 млн российских оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили тысячи единиц вражеской техники. За прошедшие сутки украинские воины "задвохсотили" еще 720 захватчиков.

Потери России в полномасштабной войне против Украины

личного состава – 169 890 (+720) человек ликвидировано;

танков – 2580 (+6) единиц;

боевых бронированных машин – 6 932 (+11) единиц;

артиллерийских систем – 2623 (+7) единиц;

РСЗО – 520 (+9) единиц;

средств ПВО – 276 (+0) единиц;

самолетов – 305 (+0) единиц;

вертолетов – 297 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2214 (+6) единиц;

крылатых ракет – 911 (+0) единиц;

кораблей/катеров – 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5483 (+19) единиц;

специальной техники – 279 (+2) единицы.

На фоне этого украинские разведчики говорят, что оккупанты планируют провести новую волну мобилизации: Кремль хочет набрать еще 400 тысяч контрактников. Однако в России все еще никак не могут решить проблему нехватки оборудования и офицеров.