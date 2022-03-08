Оккупанты предлагают эвакуацию из оккупированных городов не в Украину, а в Россию, – Лещеннко

Оккупанты, которые начали войну в Украине и убили сотни мирных людей, цинично предлагают эвакуацию для наших граждан в Россию.

Подлость заключается в том, что россияне пытаются показать "псевдозаботу". Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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Россияне надеются, что мир должен отреагировать на это. Однако мир будет реагировать только на масштабные преступления, которые Россия уже 13 суток совершает в Украине.

Провокации россиян

Власти призывают украинцев не садиться в похожие "эвакуационные" автобусы. Например, 7 марта такой призыв был на Сумщине. Никаких подтвержденных "зеленых коридоров" не было, поэтому это могла быть провокация со стороны России.

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