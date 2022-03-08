Підлість полягає у тому, що росіяни намагаються показати "псевдотурботу". Про це розповів журналіст Сергій Лещенко, передає 24 канал.

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Росіяни сподіваються, що світ має відреагувати на це. Однак світ реагуватиме тільки на масштабні злочини, які Росія вже 13 діб вчиняє в Україні.

Провокації росіян

Влада закликає українців не сідати в схожі "евакуаційні" автобуси. Наприклад, 7 березня такий заклик був на Сумщині. Жодних підтверджених "зелених коридорів" не було, тому це могла бути провокація з боку Росії.



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