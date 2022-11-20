Так, отступая, россияне требуют прекратить "агрессию Украины против России". Такие брошюры находят украинские воины на освобожденных территориях. Фото одного из них обнародовал военный Юрий Кочевенко.
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Более того, украинских солдат оккупанты призывают прекратить "защищать американцев и масонов", а также – сдаваться. В общем, все в стиле российской пропаганды.
Какое-то новое дно маразма пробито. Как вам сдаться, если вас иногда догнать нельзя?
– посмеялся Кочевенко.
Брошюры, которые разбрасывают оккупанты / Фото из фейсбука Юрия Кочевенко
Какая ситуация на фронте
- ВСУ осуществили успешное наступление на Юге. После утраты Херсона российские войска пробуют укрепить свою оборону на всех участках фронта. Они уже роют окопы даже у границы с Крымом.
- ВСУ продолжают успешно уничтожать врага в южных областях, приближая их освобождение. К примеру, в Скадовске в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими.
- Наиболее интенсивные бои идут на Востоке. В частности, тяжелее всего на Бахмутском и Авдеевском направлении, поскольку там враг пытается наступать.
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