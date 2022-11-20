Так, отступая, россияне требуют прекратить "агрессию Украины против России". Такие брошюры находят украинские воины на освобожденных территориях. Фото одного из них обнародовал военный Юрий Кочевенко.

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Более того, украинских солдат оккупанты призывают прекратить "защищать американцев и масонов", а также – сдаваться. В общем, все в стиле российской пропаганды.

Какое-то новое дно маразма пробито. Как вам сдаться, если вас иногда догнать нельзя?

– посмеялся Кочевенко.



Брошюры, которые разбрасывают оккупанты / Фото из фейсбука Юрия Кочевенко

Какая ситуация на фронте

ВСУ осуществили успешное наступление на Юге. После утраты Херсона российские войска пробуют укрепить свою оборону на всех участках фронта. Они уже роют окопы даже у границы с Крымом.

ВСУ продолжают успешно уничтожать врага в южных областях, приближая их освобождение. К примеру, в Скадовске в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими.

Наиболее интенсивные бои идут на Востоке. В частности, тяжелее всего на Бахмутском и Авдеевском направлении, поскольку там враг пытается наступать.

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