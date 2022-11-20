Так, відступаючи росіяни вимагають припинити "агресію України проти росії". Такі брошури знаходять українські воїни на звільнених територіях. Фото однієї з них оприлюднив військовий Юрій Кочевенко.

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Ба більше, українських солдатів окупанти закликають припинити "захищати американців та масонів", а також – здаватися. Загалом все в стилі російської пропаганди.

Якесь нове дно маразму пробито. Як вам здатися, якщо вас часом наздогнати не можна?

– покепкував Кочевенко.



Брошури, які розкидають окупанти / Фото з фейсбуку Юрія Кочевенка

Яка ситуація на фронті

ЗСУ здійснили успішний наступ на Півдні. Після втрати Херсона російські війська намагаються зміцнити свою оборону на всіх ділянках фронту. Вони вже риють окопи навіть біля кордону з Кримом.

ЗСУ продовжують успішно нищити ворога у південних областях, наближаючи їх звільнення. Наприклад, у Скадовську в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими.

Найбільш інтенсивні бої йдуть на Сході. Зокрема, найважче на Бахмутському та Авдіївському напрямку, оскільки там ворог намагається наступати.

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