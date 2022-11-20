Так, відступаючи росіяни вимагають припинити "агресію України проти росії". Такі брошури знаходять українські воїни на звільнених територіях. Фото однієї з них оприлюднив військовий Юрій Кочевенко.
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Ба більше, українських солдатів окупанти закликають припинити "захищати американців та масонів", а також – здаватися. Загалом все в стилі російської пропаганди.
Якесь нове дно маразму пробито. Як вам здатися, якщо вас часом наздогнати не можна?
– покепкував Кочевенко.
Брошури, які розкидають окупанти / Фото з фейсбуку Юрія Кочевенка
Яка ситуація на фронті
- ЗСУ здійснили успішний наступ на Півдні. Після втрати Херсона російські війська намагаються зміцнити свою оборону на всіх ділянках фронту. Вони вже риють окопи навіть біля кордону з Кримом.
- ЗСУ продовжують успішно нищити ворога у південних областях, наближаючи їх звільнення. Наприклад, у Скадовську в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими.
- Найбільш інтенсивні бої йдуть на Сході. Зокрема, найважче на Бахмутському та Авдіївському напрямку, оскільки там ворог намагається наступати.
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