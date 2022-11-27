Россияне прицельно обстреливают медучреждения Харьковщины: восстанавливают сами врачи

Харьковщина страдает от обстрелов оккупантов. Особенно достается тем территориям, которые были освобождены от россиян, В частности, Купянску и району.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, несколько раз в день обстреливают Купянск и район. За минувшие сутки в результате обстрелов два человека ранены. Кроме того, на Купянском направлении есть попытки прорыва оккупантов.

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Месть оккупантов

Корреспондент отметила, что от обстрелов захватчиков также сильно пострадали медицинские учреждения Купянска.

Оккупанты целенаправленно наносят удары по медучреждениям. При том, что во время оккупации россияне считали Купянск центром Харьковщины, привозили сюда пропагандистские каналы, свои партии, какую-то помощь. А теперь они его разрушают. Это их месть за то, что их оттуда выбросили,

– считает журналистка.

Врачи работают, несмотря на обстрелы

Анна рассказала, что медикам Купянска приходится работать в очень тяжелых условиях. Они первыми спасают раненых, а затем уже отправляют их в Харьков в медучреждения. Также им приходится наводить порядок в помещениях медучреждений, разрушенных после обстрелов россиян.

По словам хирурга Юрия Домолеги, работники больницы очищают пострадавшие кабинеты от гари, стекла и мусора, закрывают снаружи разбитые окна в части здания, которая была повреждена. Другая часть, если появится свет, будет работать, ведь люди приходят на перевязки, снимать швы.

Как отметила заведующая поликлиники Купянская Татьяна Вечер, в пострадавшем от обстрелов корпусе находились кабинеты профосмотра, протезный, онкокабинет с аппаратурой и картотекой, а также два зала с медикаментами, которые удалось сохранить. Также спасены детское питание и один аппарат, а все остальное сгорело.

Врач-онколог Олег рассказал, что спасает документы больных. После разместится в другом кабинете.

"Но все будет хорошо и Украина победит!", – подчеркнул врач.

Как отметила Анна Черненко, врачи, разбирающие завалы после обстрелов, продолжают в уцелевших уголках больницы оказывать медицинскую помощь раненым гражданским и военным, всем, кто в ней нуждается.

Энергетики проводят работы на деоккупированных территориях

Корреспондентка подчеркнула, что наряду с постоянными обстрелами, в частности, по Купянску и области, энергетики Харьковщины продолжают возобновлять енергию не только во время аварийного отключения, но и на деоккупированных территориях.

Вернули свет 5 тысячам абонентов в Купянске – там, где можно было это сделать. Также на севере Харьковской области – в поселках Липцы и Циркуны – стартуют работы по восстановлению электричества. В Балаклее – по сообщению местных пабликов – уже восстановили газ и связь,

– рассказала она.

Черненко отметила, что ситуация с веерными отключениями остается актуальной и для Харькова, и для области. Есть жалобы, что в некоторых районах отключения чаще. Облэнерго объясняет это тем, что в тех районах есть промышленные объекты и они не могут быть обесточены. Поэтому другие районы оказываются в худших условиях.

По ее словам, кроме веерных отключений, конечно, есть еще аварийные, непредсказуемые, но к ним следует быть готовым. Облэнерго обратилось к населению с просьбой снизить пользование приборами, особенно потребляющими электричество в большом количестве. Так энергетикам помогает каждый харьковчанин.

Открываются пункты обогрева в области

Черненко рассказала, что в Харьковской области продолжают открывать пункты обогрева. Сейчас их по обещанному списку более 300. Круглосуточно работают палатки от ГСЧС. Стационарные пункты открываются по факту отключений, когда длительное время нет тепла и электричества.

"Там можно согреться, получить медицинскую помощь, зарядить свои гаджеты, послушать новости, пока в наших квартирах темно, холодно и нет связи", – подчеркнула корреспондентка.

Оккупанты наносят удары по медучреждениям Харьковщины: смотрите видео

Ситуация в Харьковской области: коротко