Оккупанты придумали фейк о торговле оружием во главе с главой Одесской ОВА: тот сообразительно ответил
Источник:телеграмм Максима Марченко
Российские пропагандисты продолжают без устали трудиться над созданием все новых и новых фейков. Их фантазия иногда выдает просто фантастические вещи.
Несмотря на отсутствие какого-либо доверия к ним, российские пропагандисты продолжают свою бестолковую работу. Для того, чтобы держать в тонусе свое недалекое население, им приходится придумывать все новые и новые басни, не имеющие с реальностью ничего общего.
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Очередной фейк пропагандистов
Как сообщил глава Одесской ОВО Максим Марченко, российская пропаганда начала разгонять фейк о том, что Украина торгует оружием со странами Африки.
В истории россиян есть все: и британская разведка, и боевики так называемого "Исламского государства", и одесские контрабандисты. Над всем этим бредом кафиры поставили Максима Марченко, мол, именно он стоит во главе всех процессов.
Интересная история, за которой можно было бы снять фильм. Но если бы я и занимался снабжением оружия, то только для ВСУ, чтобы они уничтожили как можно больше оккупантов и прогнали врага с нашей земли,
– сказал Марченко.
Война России с Украиной: последние события
- Россияне продолжают грабить Украину и надеяться на продовольственный кризис, чтобы выторговать для себя снятие или хотя бы частичное ограничение санкций. Известно, что они вывезли из Украины уже 400 тысяч тонн зерна . Также враг не дает убирать урожай и обстреливает склады с прошлогодним урожаем.
- Коллаборанты начинают думать о том, куда будут убегать уже в ближайшее время. ВСУ уверенно продвигаются вперед, поэтому муртады врага и предатели увеличили численность своей охраны и начали паковать чемоданы. Они надеются, что смогут скрыться во временно оккупированном Крыму и избежать ответственности за свои преступления.
- Российские кафиры наращивают численность своего личного состава на территории Беларуси. Также стало известно, что ДРГ россиян начали отрабатывать "работу" на территории Украины. Они могут попытаться отвлечь ВСУ и заставить наших героев прикрывать еще одно направление.