Оккупанты применяют тяжелое оружие, где только могут: героическая защита Мариуполя на видео

Российские военные не могут взять Мариуполь из-за мощного сопротивления Вооруженных Сил Украины. Украинские воины героически стоят на защите города, который уже больше месяца находится в блокаде оккупантов. Героическая защита Мариуполя попала на видео.

Российские военные в отчаянии

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео из города. Он показал, как выглядит героическое сопротивление украинских защитников.

Это важно Защитники Мариуполя держат оборону, несмотря на требования захватчиков сдаться в плен, – Андрющенко

Андрющенко сообщил, что российские военные в отчаянии, потому что не могут глобально продвинуться в Мариуполе. Поэтому оккупанты используют все тяжелое оружие, которое могут.

Но героизм и профессионализм наших защитников нивелирует все попытки оккупантов,

– отметил он.

Видео героической защиты Мариуполя

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