Оккупанты применяют тяжелое оружие, где только могут: героическая защита Мариуполя на видео
Источник:телеграм Петра Андрющенко
Российские военные не могут взять Мариуполь из-за мощного сопротивления Вооруженных Сил Украины. Украинские воины героически стоят на защите города, который уже больше месяца находится в блокаде оккупантов. Героическая защита Мариуполя попала на видео.
Российские военные в отчаянии
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео из города. Он показал, как выглядит героическое сопротивление украинских защитников.
Это важно Защитники Мариуполя держат оборону, несмотря на требования захватчиков сдаться в плен, – Андрющенко
Андрющенко сообщил, что российские военные в отчаянии, потому что не могут глобально продвинуться в Мариуполе. Поэтому оккупанты используют все тяжелое оружие, которое могут.
Но героизм и профессионализм наших защитников нивелирует все попытки оккупантов,
– отметил он.
Видео героической защиты Мариуполя
К теме – Россия может пойти на захват Мариуполя и во время "прекращения огня" – Жданов: смотрите видео