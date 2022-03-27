Оккупанты принудительно вывезли в Россию около 40 тысяч украинцев: что делать этим людям
Оккупанты депортировали в Россию около 40 тысяч украинцев. В частности, тысячи детей. Власть дала важные советы, что делать этим людям.
Людям следует пытаться выйти на связь и передать свои контактные данные. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.
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Власти будут подавать запросы через ООН
Это нужно, чтобы украинская власть понимала, где они сейчас находятся. Тогда смогут подать запросы через ООН и другие международные структуры, чтобы вернуть людей.
Если россияне будут принудительно забирать паспорта, стараться всячески сделать так, чтобы паспорт остался у человека. По крайней мере, чтобы потом его смогли восстановить в действии. Когда человек позвонит, это все проработают.
В Мариуполе людей силой вывозят в Россию
Жителей Левобережного района Мариуполя оккупанты начали массово вывозить на территорию России. Захватчики заставляют людей садиться в автобусы.
При этом оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.