Так, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска, находящиеся на временно оккупированных территориях, присваивают украинскую гуманитарную помощь, которая приходит из Запорожья.

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В частности о присвоении украинской гуманитарной помощи сообщают в Мелитополе, который временно контролируется Росгвардией врага.

Оккупанты продолжают делать попытки раздачи так называемой "гуманитарной помощи" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожье,

– отметили в Генштабе.

Похожая пропаганда работает в Станице Луганской, где российские захватчики работают с малообеспеченными семьями и раздают "гумпомощь".

Обратите внимание. Заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко рассказал, что за последнюю неделю уровень гуманитарной поддержки Украины несколько снизился.

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