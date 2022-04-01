Так, згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські війська, які перебувають у тимчасово окупованих територіях, привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває із Запоріжжя.

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Зокрема про привласнення української гуманітарної допомоги повідомляють у Мелітополі, який тимчасово контролюється росгвардією ворога.

Окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої "гуманітарної допомоги" місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя,

– зазначили у Генштабі.

Схожа пропаганда працює у Станиці Луганській, де російські загарбники працюють з малозабезпеченими сім’ями та роздають "гумдопомогу".

Зверніть увагу. Заступник міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко розповів, що за останній тиждень рівень гуманітарної підтримки України дещо знизився.

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