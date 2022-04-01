Так, згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські війська, які перебувають у тимчасово окупованих територіях, привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває із Запоріжжя.
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Зокрема про привласнення української гуманітарної допомоги повідомляють у Мелітополі, який тимчасово контролюється росгвардією ворога.
Окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої "гуманітарної допомоги" місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя,
– зазначили у Генштабі.
Схожа пропаганда працює у Станиці Луганській, де російські загарбники працюють з малозабезпеченими сім’ями та роздають "гумдопомогу".
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