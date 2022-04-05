Оккупанты привезли свои "агитшедевры" в Украину, но их никто уже не прочтет
5 апреля 2022 , 16:18Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
Российские оккупанты не рассчитали свои силы. В их мечтах они должны были пройтись парадом по Украине и установить свои правила, но благодаря храбрым ВСУ и героическому народу все планы врага пошли кувырком.
Российские оккупанты везли с собой в Украину не только парадную форму. Враг также хотел установить контроль над информационным пространством и сеять свою пропаганду.
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Агитационные материалы оккупантов
Воины ВСУ нашли "агитшедевры" оккупантов, которые те собирались распространять в Украине. Враги ликвидированы, так что читать их вранье даже для развлечения никто не будет.
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