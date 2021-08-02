Один из главарей боевиков признал, что они лишили Донецк будущего

Несмотря на строгую цензуру на оккупированной части Донбасса, часть правды все же становится известна широкой публике. Так произошло и с так называемым главой "общественной палаты "ДНР" Александром Кофманом, который рассказал о реальном положении вещей на подконтрольной боевикам территории.

Как говорится в видеоблоге Дениса Казанского, Кофман "слил" правду в эфире одного из донецких телеканалов.

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Молодежь массово выезжает из ОРДЛО

Во время разговора с журналисткой Кофман пожаловался, что 87% молодых людей, которые проживают на оккупированных территориях, мечтают после получения диплома покинуть псевдореспублики.

Тогда как, по данным Казанского, до 2014 года молодежь после получения образования никуда почему-то не выезжала и оставалась в регионе.

Причем, как вы догадываетесь, наверное, проблему Кофман видит вовсе не в себе и не в своих соратниках, а в самой молодежи. Ну, типа, такая плохая на Донбассе стала молодежь. Непатриотичная,

– объяснил Казанский.

Интересно, что те 87% Кофман называет "плохой и неблагодарной молодежью", которая не хочет бесплатно работать на главарей боевиков.

Как молодежь убегает с Донбасса: смотрите видеоблог