Як мовиться у відеоблозі Дениса Казанського, Кофман "злив" правду в ефірі одному з донецьких телеканалів.

Важливо Участь Донбасу точно "виправить" ситуацію: лише кожен 5 росіянин хоче брати участь у виборах

Молодь масово виїжджає з ОРДЛО

Під час розмови з журналісткою Кофман поскаржився, що 87% молодих людей, що проживають на окупованих територіях, мріють після отримання диплома покинути псевдореспубліки.

Тоді як, за даними Казанського, до 2014 року молодь після отримання освіти нікуди чомусь не виїжджала і залишалася в регіоні.

Причому, як ви здогадуєтеся, напевно, проблему Кофман бачить зовсім не в собі та не у своїх соратниках, а в самій молоді. Ну, типу, така погана на Донбасі стала молодь. Непатріотична,

– пояснив Казанський.

Цікаво, що ті 87% Кофман називає "поганою та невдячною молоддю", яка не хоче безкоштовно працювати на ватажків бойовиків.

Як молодь тікає з Донбасу: дивіться відеоблог