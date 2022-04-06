Оккупанты продолжают беспощадно бить по Луганщине: есть погибший и пострадавшие

Враг продолжает бить по жилым кварталам Луганской области. В результате обстрелов в Рубежном погиб 1 человек и еще 5 пострадали.

Также под завалами в Рубежном спасатели обнаружили женщину. К счастью, она была жива. Об этом сообщили в ГСЧС 6 апреля.

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За минувшие сутки 5 апреля оккупанты обстреляли 2 многоэтажки и 9 частных домов в области. В Северодонецке загорелись гаражи. В жилом здании в Попасной выгорело сразу три этажа.

Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще 5 местных жителей получили ранения,

– говорится в сообщении.

В Рубежном под завалами очутилась женщина. Работники ГСЧС спасли ее и сейчас пострадавшая находится в больнице.

Под завалами нашли женщину / Фото ГСЧС

Пострадавшей оказали помощь / Фото ГСЧС

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