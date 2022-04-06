Також під завалами в Рубіжному рятувальники знайшли жінку. На щастя, вона була жива. Про це повідомили в ДСНС 6 квітня.
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За минулу добу 5 квітня окупанти обстріляли 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків в області. У Сєвєродонецьку загорілися гаражі. У житловій будівлі в Попасній вигоріли одразу три поверхи.
Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще 5 місцевих мешканців зазнали поранення,
– мовиться в повідомленні.
У Рубіжному під завалами опинилася жінка. Працівники ДСНС врятували її і зараз потерпіла перебуває в лікарні.
Під завалами знайшли жінку / Фото ДСНС
Потерпілій надали допомогу / Фото ДСНС
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